Дисциплінарна комісія CAF відкрила розслідування проти гравця сербського клубу. Як повідомляє beIN SPORTS, Гелора Канга Каку підозрюють в тому, що він зменшив свій вік.

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Річ у тому, що в документах півзахисника написано, що він народився у 1990 році. Утім, дисциплінарна комісія має підтвердження, що його мати померла у 1986 році. А, отже, він ніяк не міг народитися після її смерті.

Гелор Канга Каку приєднався до Црвени Звезди у 2020 році. Це його другий прихід до сербського клубу. Півзахисник у поточному сезоні зіграв у 17 матчах, в яких забив три голи та віддав шість асистів.

Нагадаємо, що Црвена Звезда за підсумками групового етапу Ліги чемпіонів посіла останнє місце, набравши лише один бал у шести турах.

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