Учасника Ліги чемпіонів підозрюють в підробці документів – його мама померла за 4 роки до його народження
Півзахисник Црвени Звезди та збірної Габону Гелор Канга Каку потрапив у скандал через свій вік.
Дисциплінарна комісія CAF відкрила розслідування проти гравця сербського клубу. Як повідомляє beIN SPORTS, Гелора Канга Каку підозрюють в тому, що він зменшив свій вік.
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Річ у тому, що в документах півзахисника написано, що він народився у 1990 році. Утім, дисциплінарна комісія має підтвердження, що його мати померла у 1986 році. А, отже, він ніяк не міг народитися після її смерті.
Гелор Канга Каку приєднався до Црвени Звезди у 2020 році. Це його другий прихід до сербського клубу. Півзахисник у поточному сезоні зіграв у 17 матчах, в яких забив три голи та віддав шість асистів.
Нагадаємо, що Црвена Звезда за підсумками групового етапу Ліги чемпіонів посіла останнє місце, набравши лише один бал у шести турах.
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