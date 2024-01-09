Захисник Шахтаря і збірної Грузії Іраклі Азаров у майбутньому може продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.

Агент грузинського футболіста Мамука Джугелі заявив, що спілкувався з представниками Ювентуса і Наполі щодо можливого переходу свого клієнта.

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"Ми працюємо над тим, щоб Іраклі перейшов у престижнішу команду. Через певний час він покине Шахтар. Я бачу його майбутнє у найкращих командах і найкращих лігах. Не можу цього приховати, я захоплююся ним.

Я спілкувався про його перехід з президентом Наполі Де Лаурентісом, босами Ювентуса та інших клубів, але це не були конкретні розмови", – цитує Мамуку Джугелі Sport del Sud.

Нагадаємо, 21-річний Азаров приєднався до Шахтаря влітку 2023-го з Црвени Звезди. "Гірники" виклали за лівого захисника збірної Грузії три мільйони євро. Контракт гравця розрахований до літа 2028 року. За Шахтар Азаров встиг зіграти 17 матчів у всіх турнірах, віддав 2 асисти.

До слова, в Італію вже давно сватають Георгія Судакова, яким цікавляться ті ж Ювентус і Наполі, а також Миколу Матвієнка.

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