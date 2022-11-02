Лишь в двух из 33 последних матчей во всех турнирах Интер не смог отличиться – в обеих встречах с Баварией в розыгрыше Лиги чемпионов 2022/23.

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Самое интересное в этой ситуации то, что за один только первый тайм команда Симоне Индзаги нанесла по воротам Баварии 15 ударов, что является максимальным показателем для "нерадзурри" в первых таймах группового этапа ЛЧ начиная с сезона 2003/04. Но Бавария сумела сыграть "на ноль" даже без Нойера в воротах.

Напомним, что в Милане Бавария также обыграла Интер со счётом 2:0.