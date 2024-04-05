"Мы сами себе привезли первый гол, появилась нервозность. Потом еще были обрезки у наших ворот. Потом Кабаев забил красивый гол в наши ворота. Но этот гол вообще был необязательным. При счете 0:2, играя с киевским Динамо, отыграться сложно. Проигрывая, мы пытались искать шанса в контратаках, но не смогли их довести до логического завершения.

Пушка Кабаева с 30 метров в видеообзоре матча Заря – Динамо – 0:3

Тренерский штаб несколько хотел изменить тактически. Газон на стадионе имени Валерия Лобановского был идеальным, и на нем хотелось играть в футбол. Второй тайм мы также начали неплохо, агрессивно. Потом Динамо успокоилось и было очень сложно вернуться в игру.

Лидеры Зари не смогли показать свой максимум? Мы команда, прежде всего. Лидер будет выделяться тогда, когда его партнер показывает свой лучший футбол. У нас не получилась командная игра", – поделился Вантух в комментарии Sportarena.

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