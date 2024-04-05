"Ми самі собі привезли перший гол, з’явилася знервованість. Потім ще були обрізки біля наших воріт. Потім Кабаєв забив гарний гол у наші ворота. Але цей гол взагалі був необов’язковим. За рахунку 0:2, граючи з київським Динамо, відігратися складно. Програючи, ми намагалися шукати шансу в контратаках, але не змогли їх довести до логічного завершення.

Гармата Кабаєва з 30 метрів у відеоогляді матчу Зоря – Динамо – 0:3

Тренерський штаб дещо хотів змінити тактично. Газон на стадіоні імені Валерія Лобановського був ідеальним, і на ньому хотілося грати у футбол. Другий тайм ми також розпочали непогано, агресивно. Потім Динамо заспокоїлося і було дуже складно повернутися в гру.

Лідери Зорі не змогли показати свій максимум? Ми команда, насамперед. Лідер виділятиметься тоді, коли його партнер показує свій найкращий футбол. У нас не вийшла командна гра", – поділився Вантух у коментарі Sportarena.

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