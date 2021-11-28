В конце овертайма после перепалки с соперником нападающий Палмейраса Дэйверсон неожиданно оказался на газоне. Повторы продемонстрировали, что "виновен" арбитр.

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Рефери разнял игроков и ободряюще постучал Дейверсона по спине, а футболист от прикосновения упал и начал демонтировать адские муки. Очевидно, таким образом форвард Палмейраса пытался потянуть время, ведь его команда побеждала со счетом 2:1.

Стоит отметить, что именно Дэйверсон забил победный гол и завоевал трофей Кубка Либертадорес для Палмейраса.

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