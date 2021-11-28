"Я хотел бы выразить сожаление в связи с тем, что произошло. Это черная страница в истории португальского футбола и всей страны. Бенфика просто придерживалась регламента, Белененсеш тоже был должен сыграть. Если бы Бенфика не вышла на поле, то получила бы техническое поражение.

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Нам должно быть стыдно из-за того, что произошло, но Бенфика не несет за это ответственности. Нам тоже было неприятно выходить на поле в таких условиях.

В 19:13 наша команда уже была готова к игре, и мы даже не знали, в каком составе сыграет Белененсеш. Нет информации. Наше положение в данной ситуации очевидно. Я понимаю ситуацию Белененсеша, в прошлом году мы прошли через это. Из-за коронавируса мы потеряли победу в чемпионате и Кубке Португалии. Ни Бенфика, ни Белененсеш не собирались отменять матч.

У них есть больные, но многие остались дома с негативными тестами, так что Белененсеш не знал, кто сыграет. Для отмены игры не было условий, потому что Белененсеш не сделал ничего подобного. Нам сообщили, что Бенфика должна выйти на поле.

Бенфике не понравился матч. Я бы не позволил, чтобы португальский футбол снова проходил через это, ведь в прошлом году мы уже сталкивались с такой ситуацией. Но это снова произошло.

Кто отвечает за это? Точно не Бенфика. Мы были вынуждены играть, иначе нам присудили бы техническое поражение. Справедливо ли это? Нет. Это плохо влияет на португальский футбол и всю страну", – цитирует Стоимость Rádio Renascença.

Напомним, из-за вспышки COVID-19 у Белененсеша осталось только 9 здоровых игроков на матч, который арбитр досрочно завершил после первого тайма.

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