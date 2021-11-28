Наприкінці овертайму після перепалки із суперником нападник Палмейраса Дейверсон несподівано опинився на газоні. Повтори продемонстрували, що "винен" арбітр.

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Рефері розборонив гравців та підбадьорливо постукав Дейверсона по спині, а футболіст від дотику впав та почав демонтрувати пекельні муки. Очевидно, що таким чином гравець Палмейраса намагався потягнути час, адже його команда перемагала з рахунком 2:1.

Варто відзначити, що саме Дейверсон забив переможний гол та здобув трофей Кубка Лібертадорес для Палмейраса.

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