Кубок Либертадорес-2021, финал

Палмейрас – Фламенго – 2:1

Голы: Вейга, 5, Дейверсон, 95 – Барбоза, 72

Во второй раз подряд решающий матч был бразильским – сошлись победители двух предыдущих розыгрышей. В 2019-м Фламенго одолел Ривер Плейт, а годом позже Палмейрас разобрался с Сантосом. Украинские фанаты имели причины поддержать "вердао" – в основе вышел бывший хавбек Динамо Дуду, а на скамейке сидел Луис Адриано, оставивший немалый след в Шахтере. Фламенго мог похвастаться звездным десантом ветеранов – Диего Алвес (экс-кипер Валенсии), Давид Луис (Челси, Арсенал, ПСЖ), Филипе Луис (Атлетико, Челси), Маурисио Исла (Ювентус, Марсель) и форвард Габриэль Барбоза, который провалился в Интере.

Финал принимал стадион Сентенарио в уругвайской столице Монтевидео. Букмекеры считали формальных гостей фаворитом, однако они пропустили на 5-й минуте. Правый защитник Майке прорвался флангом и выкатил передачу под удар Вейге – Давид Луис пролетел в неуклюжем подкате, а Диего Алвес не успел сложиться. Это был идеальный сценарий для Палмейраса, отошедшего в оборону и ожидавшего шансов в контратаках. На 32-й минуте тренеру Фламенго пришлось менять Филипе Луиса из-за травмы. За весь тайм "стервятники" нанесли один удар в створ, с которым Вевертон справился.

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Палмейрас спокойно контролировал игру в течение второй половины, пока не подвел Вевертон. На 72-й минуте Барбоза ворвался в штрафную и решился на удар с острого угла – вратарь "вердао" с ним не справился. Вскоре потерю понес и Палмейрас, когда Зе Рафаэля вынесли на носилках. Фламенго на кураже должен был добивать соперника, но Майкл из убойной позиции умудрился пробить мимо дальней штанги.

Поединок перешел в экстратаймы, и снова Палмейрас забил быстрый мяч. Андреас Перейра (хавбек принадлежит МЮ) слишком долго возился с мячом, подарив Дейверсону рандеву с голкипером и легкий гол. 30-летний форвард не смог сдержать слезы. Именно этот удар позволил Палмейрасу защитить титул и завоевать третий Копа Либертадорес в своей истории. Подопечные Абеля Феррейры будут представлять КОНМЕБОЛ в следующем розыгрыше клубного чемпионата мира.

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