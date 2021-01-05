"Футбол 24" представляет главные цитаты одного из самых известных тафгаев в истории английского чемпионата. Сегодня ему исполнилось 56 лет.

"Схвати его за яйца и сдави, как следует". Топ-13 самых крутых поступков "психа" Винни Джонса

На протяжении всей своей карьеры я встречал множество людей, которые относились ко мне скептически – мол, если этот Джонс играет в футбол, то и любой идиот сможет. Только я знаю одно: у всех этих людей нет моего сердца, моей страсти и моей решимости, которые и привели меня к успеху.

Горжусь тем, что я британец, всегда поддерживал монархию и очень консервативен.

Первый человек, которого я ударил, – это акушерка, принимавшая роды у моей матери.

Моя мать называла мой характер дьявольским. Говорят, что с возрастом успокоюсь, но я не уверен в этом. Этого никогда не случится. Последний раз, два года назад, на мою голову наложили 68 швов.

Чем меньше я пью, тем меньше становится мой гнев.

Мои родители развелись, когда я был юношей, а алкоголь стал неким спусковым крючком.

Во дворе мы всегда играли на ящик виски. Какая еще мотивация может быть у 9-летних пацанов?

Пробивать штрафные я учился в подворотнях южного Лондона. Там вообще надо было бить очень точно и технически, иначе ты сам получал по самое не хочу.

Давно понял, что можно прославиться, не делая ничего хорошего.

За 15 лет в футболе я не услышал ни одной похвалы.

Когда-то давно я продал свою душу дьяволу. К сожалению, он оказался менеджером "Лидса".

На предматчевой установке тренер никогда не обсуждал со мной тактику или игровые схемы. Он просто называл мне фамилию игрока соперника.

Футбольная ассоциация должна быть мне благодарна: я перенес насилие с трибун на футбольное поле.

Бог дал футболистам ноги, чтобы я по ним бил.

Во время игры спутать мяч и чью-то ногу очень легко... Особенно, если лицо владельца этой ноги сильно раздражает.

Против своих бывших клубов всегда играешь дико заведенный.

Я никоим образом не пропагандирую насилие, просто некоторые люди не оставляют мне выбора.

Если бы Криштиану играл в наше время, то падал бы и корчился от боли еще тогда, когда я находился бы в 10 ярдах от него.

Легионеры, которые играют в АПЛ, визжат, как пузатые свиньи.

Когда в моего товарища Джона Фашану бросали бананы, я поднимал их и бросал обратно. Я хотел показать им: чтобы добраться до него, сначала придется пройти через меня.

Как говорится, если человек ударил тебя по левой щеке, сломай ему правую. Нет, так не говорят?

Однажды судья показал мне красную карточку. Тогда я снял трусы и показал ему х*й. Ну и кто из нас круче?

Однажды я схватил Гаскойна за яйца. Но, ребята, вспомните тот день. Это ведь была Пасха!

Многому меня научил Джон Корнелл, который по собственному желанию взялся тренировать детскую команду нашего пригорода Бедмонда. Тому трюку, когда я схватил за яйца Газзу, меня научил именно он: "Запомни, парень, если соперник будет держаться слишком близко к тебе, незаметно схвати его за яйца и сожми, как следует. В следующий раз он будет держаться от тебя подальше".

Я пью с ребятами в пабе, но могу также общаться с принцем Эндрю. Мне комфортно на обоих уровнях.

Элтон Джон – классный чувак, скажу я вам, хоть и педик. Суперзвезда, миллионер, а не стеснялся ходить со мной в мой любимый бар Уотфорда! Мои френды просто обалдели, когда мы с Элтоном вошли и я представил его публике: "Это мой новый приятель, ребята".

Побеждать не так уж и важно – до тех пор, пока ты побеждаешь.

Я не играю в футбол на приставке, это слишком дорого. Джойстика хватает только на тайм, телевизора – на полтора.

Я хочу, чтобы настоящие мужики наконец оторвали свой зад от дивана и вернулись на поле. Пора разбавить эту нудную игру настоящим мужским выхлопом, пока футбол окончательно не потерял свое достоинство.

Я всегда был большим защитником женщин. Если вижу парня, который собирается ударить девушку, то хочу оторвать ему голову.

Сначала россияне холодные и закрытые, как мумии.

Моя карьера в кино началась непросто: в ночь перед началом съемок "Карты, деньги, два ствола" я должен был учить свою роль, но вместо этого подрался с соседом. Поэтому на съемки я приехал прямо из тюрьмы.

Чтобы попасть в Голливуд, надо быть немного геем или евреем, и я экономлю, чтобы быть евреем.

Мои роли ироничны, но публика этого не замечает. Зрители хотят, чтобы Винни просто набил кому-то морду.

Я не устают играть плохих парней. Джон Уэйн был ковбоем, я ведь задира, который всех бьет. Я сыграл в более чем 70 фильмах. Был убийцей, собирателем долгов, бандитом... Похоже, только мои волосы отрастают – я получаю новую роль.

Фильм как футбол – ты работаешь в команде.

Если поставить меня перед выбором: сходить на премьеру фильма или пойти на рыбалку, я, пожалуй, предпочту нескольких форелей. Мне повезло: меня никогда не интересовала вся эта светская дурость.

Мне нравится Аляска, ведь там ловля лосося – это просто фантастика. Я обычно останавливаюсь в деревянной хижине, где на расстоянии мили нет никого. Я счастлив быть один на один с природой.

Я люблю читать. Особенно биографии великих людей. Сейчас я как раз перечитываю свою биографию – о, это замечательная книга!

Я покупаю шляпы, как женщины покупают обувь. У меня их уже далеко за 150 штук.

Ужасно слышать, что у тебя рак. Я сталкивался с крупнейшими и самыми ужасными ребятами на футбольном поле, участвовал в драках. Но это – мой жесточайший и самый страшный соперник.

Когда врач сказал, что у меня рак кожи, я первым делом спросил, сколько мне еще осталось.

Я хотел покончить жизнь самоубийством. Я даже планировал сделать это. Не хотел, чтобы жена нашла меня, поэтому я отправил ее по магазинам. Я сказал ей, что иду в лес пострелять голубей. Но за мной пошел собака. Он спас меня. Я подумал, что это п****ц как неправильно, и я лучше вернусь назад.

Таня придает мне сил. Она уверена: ее спасли для того, чтобы она могла спасти меня (жене Джонса пересадили сердце в 21 – "Футбол 24").

Когда речь заходит о раке, женщины сильнее (любимая Джонса умерла в июле 2019-го из-за рака кожи – "Футбол 24").

Помню, в Лидсе я помогал одному из детских домов и часто бывал там. Так детвора ко мне настолько привязалась, что нередко убегала из детдома и появлялась на пороге моего дома. Приходилось их кормить и отвозить обратно.

Я говорю детям: если заблудились, всегда ищите возможность вернуться на правильный путь. Мне же удалось это сделать.

Новый крутой "Бентли" с примитивными стандартными номерами – это неправильно. Зачем останавливаться на полпути? Хорошей машине нужен хороший номер – такой, который подчеркивает индивидуальность и становится частью тебя. У меня вот 100 VJ, и сын говорит, что это значит "100-процентный Винни Джонс". А у моей жены – 99 VJ.

Я всего лишь бедный самаритянин, который одел маску на потеху публики... Понятно, бл**ь?!

Бонусы. Топ-5 крутых ролей Винни Джонса в кино

1. "Карты, деньги, два ствола"

Год: 1998

Режиссёр: Гай Ричи

Роль: Большой Крис

2. "Украсть за 60 секунд"

Год: 2000

Режиссёр: Доминик Сена

Роль: Сфинкс

"Это неправда, что в фильме "Украсть за 60 секунд" я не говорю ни слова. В одном из эпизодов я выступаю с поистине шекспировским диалогом. То есть монологом". (Винни Джонс)

3. "Костолом"

Год: 2001

Режиссёр: Барри Сколник

Роль: Дэнни Михен

4. "Адская поездка"

Год: 2008

Режиссёр: Ларри Бишоп

Роль: Билли Вингс

5. "Козырные тузы 2: Бал смерти"

Год: 2010

Режиссёр: П. Дж. Пеше

Роль: Финбер МакТиг

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"В "Рейнджерс" я играл с переломами, а здесь только небольшое рассечение". Футболист, который сражался до последней капли крови