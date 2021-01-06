Неприємний епізод трапився під час півфіналу Кубка англійської ліги Тоттенхем – Брентфорд (2:0).

Наприкінці матчу хавбек Тоттенхема П'єр-Еміль Хьойберг зіткнувся із суперником та пошкодив ногу. Арбітр розцінив фол гравця Брентфорда на червону картку.

Тоттенхем переміг Брентфорд і пробився у фінал Кубка ліги

Режисери зафіксували закривавлену ногу данця. Попри це, Хьойберг хотів продовжити гру, але наставник "шпор" Жозе Моурінью не повернув свого підопічного в гру і замінив його.

У підсумку Тоттенхем переміг та вийшов у фінал турніру.

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