Гравець Тоттенхема отримав моторошну травму в півфіналі Кубка ліги – Моурінью не пустив підопічного продовжувати гру
00:15 - Читать на русском
Неприємний епізод трапився під час півфіналу Кубка англійської ліги Тоттенхем – Брентфорд (2:0).
Наприкінці матчу хавбек Тоттенхема П'єр-Еміль Хьойберг зіткнувся із суперником та пошкодив ногу. Арбітр розцінив фол гравця Брентфорда на червону картку.
Тоттенхем переміг Брентфорд і пробився у фінал Кубка ліги
Режисери зафіксували закривавлену ногу данця. Попри це, Хьойберг хотів продовжити гру, але наставник "шпор" Жозе Моурінью не повернув свого підопічного в гру і замінив його.
У підсумку Тоттенхем переміг та вийшов у фінал турніру.
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