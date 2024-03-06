Петряк в своем Instagram поделился радостной вестью в его семье – жена Юлия родила уже третьего ребенка.

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Сына назвали Иваном. "Спасибо за козака", – лаконично подписал фотографию Иван. В комментариях одноклубник Петряка, Артем Бондаренко, потроллил папу: "Надеюсь, чувством юмора не у тебя пойдет".

Напомним, что Петряк вернулся в Шахтер в августе 2022 года. В общем, Иван провел за "горняков" 39 матчей, в которых отметился 3 голами и 1 ассистом.

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