Петряк у своєму Instagram поділився радісною звісткою в його родині – дружина Юлія народила вже третю дитину.

Син Шевченка офіційно отримав дебютний виклик у збірну України – він міг виступати за Англію чи США

Сина назвали Іваном. "Дякую за козака", – лаконічно підписав світлину Іван. В коментарях одноклубник Петряка, Артем Бондаренко, потролив татуся: "Сподіваюсь, почуттям гумору не в тебе піде".

Нагадаємо, що Петряк повернувся до Шахтаря у серпні 2022 року. Загалом, Іван провів за "гірників" 39 матчів, у яких відзначився 3 голами та 1 асистом.

"Яке підкурити?! Я зараз поліцію викличу!": Лобода – про українців у Німеччині, каву з Коломойським і футболку Циганкова