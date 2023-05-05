Во время одного из матчей Авеллино в Серии Б в сезоне 2013/14 был зафиксирован аномальный рост ставок на одно из событий. Иццо тогда был игроком этой команды. Расследование по этому делу началось еще в 2016 году, и Армандо с тех пор настаивает на своей невиновности.

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В декабре 2022 года прокуратура Неаполя настояла на наказании для Иццо в виде лишения свободы на 4 года и 10 месяцев. Согласно ANSA, сегодня, 4 мая, приговор должен был быть приведён в исполнение.

Однако это был лишь первый этап системы итальянского правосудия. Никто не может считаться виновным, пока не будет завершен четвёртый (последний) этап апелляционного процесса. Это значит, что до этого момента времени Иццо не будет отбывать тюремный срок.

Монца опубликовала заявление, в котором выразила свою солидарность и поддержку своему игроку. Адвокаты Иццо ждут, когда им пришлют документы с мотивировкой вердикта, после чего намерены подать апелляцию.

Сам Армандо Иццо также отреагировал на скандальный вердикт. "Раньше с меня сняли все обвинения в матче Авеллино – Реджина, сыгранном 25 мая 2014 года. Теперь же меня обвиняют в подтасовке результата матча Модена – Авеллино от 17 мая 2014 года, в котором я даже не участвовал", – заявил защитник.

Отметим, что двоюродным братом Иццо является Умберто Аккурсо, глава клана Винелла Грасси из Секондильяно.

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