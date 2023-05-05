Центральний захисник Монци Армандо Іццо був визнаний винним у зв'язках з неаполітанською мафією, яка підтасовувала результати футбольних матчів.

Під час одного з матчів Авелліно в Серії Б у сезоні 2013/14 було зафіксовано аномальне зростання ставок на одну з подій. Іццо тоді був гравцем цієї команди. Розслідування у справі розпочалося ще 2016 року, і Армандо відтоді наполягає на своїй невинуватості.

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У грудні 2022 року прокуратура Неаполя наполягла на покаранні для Іццо у вигляді позбавлення волі на 4 роки і 10 місяців. Згідно з інформацією ANSA, 4 травня судді оголосили вирок судді про 5-річний термін ув'язнення.

Однак це був лише перший етап системи італійського правосуддя. Ніхто не може вважатися винним, поки не буде завершено четвертий (останній) етап апеляційного процесу. Це означає, що до цього моменту часу Іццо не відбуватиме тюремний термін.

Монца опублікувала заяву, в якій висловила свою солідарність і підтримку своєму гравцеві. Адвокати Іццо чекають, коли їм надішлють документи з мотивуванням вердикту, після чого мають намір подати апеляцію.

Сам Армандо Іццо також відреагував на скандальний вердикт. "Раніше з мене зняли всі звинувачення в матчі Авелліно – Реджина, зіграному 25 травня 2014 року. Тепер же мене звинувачують у підтасовуванні результату матчу Модена – Авелліно від 17 травня 2014 року, в якому я навіть не брав участі", – заявив захисник.

Зазначимо, що двоюрідним братом Іццо є Умберто Аккурсо, глава клану Вінелла Грассі з Секондільяно.

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