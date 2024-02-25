Матч Бордо – Генгам в рамках второго дивизиона Франции был прерван из-за жуткого инцидента.

Команды успели сыграть только 34 секунды, когда форвард жирондинцев Альберт Элис и защитник бретанцев Донатьен Гомис столкнулись головами. Проблем первому добавило жесткое приземление на газон.

Кака стал жертвой зверского подката от сумасбродного блогера – видео грубости в благотворительном матче

Элис потерял сознание, а на поле выбежала бригада врачей Бордо. Им пришлось вводить одноклубника Даниила Игнатенко в искусственную кому.

28-летнего гондурасца вынесли на носилках, а затем доставили в больницу. По последним данным, Элису провели операцию, угрозы жизни нет.

Гомису повезло значительно больше – он поднялся сам и даже продолжил матч, который завершился победой Бордо 1:0. Игнатенко провел полный поединок. Партнеры посвятили успех Элису, который с 5 голами является вторым бомбардиром команды.

[INFO LIGUE 2 ️]



Énorme choc à la tête entre Alberth Élis et un défenseur guingampais !

Le joueur @girondins a été transporté d’urgence à l’hôpital.#FCGBEAG pic.twitter.com/Bsg0HFTrNz — | PRYSMA | (@PrysmaFR) February 24, 2024

"Тату, там заруба в Дагестані буде!": цікавив Динамо, дебютував за Україну і загинув – трагедія Сергія Перхуна