Обладателя “Золотого мяча-2007” пригласили в Катар для благотворительного матча. На поле также вышел блогер IShowSpeed (настоящее имя – Даррен Уоткинс), который получил известность благодаря чрезмерной эмоциональности и неправильному произношению фамилий футболистов.

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Норов 19-летнего стримера проявился и на этот раз. Он в бездумном подкате сзади сбил Кака и начал радоваться своему подвигу. Арбитр не разделял радости – желтая карточка, хотя фол вполне тянул на красную. 41-летний бразилец легко мог получить перелом, если бы не успел поднять ногу в воздух.

К счастью, Кака смог продолжить игру, а IShowSpeed больше никого не ломал.

nahh speed is crazy pic.twitter.com/NokUvjfKT1 — Zeven (@7daniell_) February 23, 2024

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