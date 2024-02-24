Кака стал жертвой зверского подката от сумасбродного блогера – видео грубостей в благотворительном матче
Кака едва не получил страшную травму из-за неосмотрительности соперника.
Обладателя “Золотого мяча-2007” пригласили в Катар для благотворительного матча. На поле также вышел блогер IShowSpeed (настоящее имя – Даррен Уоткинс), который получил известность благодаря чрезмерной эмоциональности и неправильному произношению фамилий футболистов.
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Норов 19-летнего стримера проявился и на этот раз. Он в бездумном подкате сзади сбил Кака и начал радоваться своему подвигу. Арбитр не разделял радости – желтая карточка, хотя фол вполне тянул на красную. 41-летний бразилец легко мог получить перелом, если бы не успел поднять ногу в воздух.
К счастью, Кака смог продолжить игру, а IShowSpeed больше никого не ломал.
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