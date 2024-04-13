Украинец появился в стартовом составе каталонцев и уже в начале встречи сумел открыть счет, успешно открывшись на дальней штанге.

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Гол организовали Янхель Эррера и Ян Коуто, которые разорвали оборону мадридцев. Довбику оставалось просто переправить мяч в сетку ворот, с чем он успешно справился.

К слову, это уже 17-й забитый мяч украинца в нынешнем сезоне чемпионата Испании. Артем единолично стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. У Джуда Беллингема и Анте Будимира по 16 голов.