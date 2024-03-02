Андрей Лунин может получить в Реале мощного конкурента, который проводит феноменальный сезон 2023/24. Это Марцин Булка из французской Ниццы.

Агенты голкипера Ниццы и сборной Польши Марцина Булки ведут переговоры с несколькими клубами. В частности, среди них есть Манчестер Юнайтед, Атлетико, Ювентус, Милан и Интер. По словам польского промоутера и комментатора Матеуша Борека, претендентом на 24-летнего вратаря является и мадридский Реал.

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"Болельщики иногда смеются надо мной после того, как я публично сказал, что Марцин Булка постоянно общается с Куртуа. И бельгиец действительно рекомендует этого голкипера Реалу. Это не научно-фантастический сценарий.

Насколько я знаю, сейчас его агенты ведут переговоры с действительно большими клубами. Это Манчестер Юнайтед, Атлетико Мадрид, Ювентус, Милан, Интер", – цитирует Матеуша Борека Meczyki со ссылкой на Channel Sportowy.

Контракт Булки с Ниццей действует до лета 2026 года. В текущем сезоне польский вратарь, ранее принадлежавший Челси и ПСЖ, сыграл 26 матчей, пропустил 18 голов, 15 раз сохранил свои ворота "сухими" и отразил 4 пенальти из шести.

В случае перехода в Реал Булка станет конкурентом Андрею Лунину, который имеет контракт с мадридцами до лета 2025-го. Или же заменой украинцу, ведь недавно появилась информация о возможном уходе Лунина после завершения действующего соглашения.

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