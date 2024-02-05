Защитник ЛАСКа Максим Таловеров продолжит и дальше выступать в составе австрийского клуба.

ЛАСК на официальном сайте сообщил о выкупе Максима Таловерова из Славии – защитник проводил этот сезон в составе австрийцев в аренде.

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Клуб не разглашает детали контракта с 23-летним защитником сборной Украины. По информации Transfermarkt, Таловеров подписал соглашение на 3,5 года, а переход его обошелся в 1,6 млн евро.

К слову, Максим провел 21 матч за ЛАСК в этом сезоне, забив 1 гол. Таловеров стал игроком Славии еще в 2022 году, но постоянно отправлялся в аренды (Слован Либерец, ЛАСК (дважды)). Защитник также получал вызов в сборную Украины, но официально еще не дебютировал.

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