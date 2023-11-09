Андрей Лунин и Шахтер точно могут занести себе в актив 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов.

Голкипер Реала и защитник "горняков" Георгий Гочолейшвили попали в официальную символическую сборную недели от УЕФА.

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Игроков отбирают по набранным баллам в системе Fantasy. Лунин набрал 12 очков (2 балла за 60+ минут на поле, 4 за "сухой" матч, 5 за отбитый пенальти и один балл за 3+ сейва). Гочолейшвили также имеет 12 (2 балла за 60+ минут на поле, 4 за "сухой" матч, 3 за ассист и 3 за 9 возвратов владения). Символическую сборную дополнили Пепе, Хименес, Лино, Гонсалвеш, Мерино, Сака, Холанд, Кейн и Гризманн.

Напомним, следующий тур Лиги чемпионов запланирован на 28-29 ноября.

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