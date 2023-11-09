Вратарь Реала Андрей Лунин неожиданно получил место в основе мадридцев на поединок Лиги чемпионов и проявил себя исключительно с лучшей стороны.

Неожиданная травма Кепы заставила Анчелотти ставить Андрея Лунина на поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Браги. Украинец отблагодарил надежной игрой и сейвом после пенальти на 6-й минуте. Соцсети Реала уделили немало внимания второму вратарю команды, обсуждая его уверенное выступление. Более того, на Instagram вратаря подписалось уже 1 млн пользователей.

Лунин успел попасть в символические команды от УЕФА (Fantasy) и статистических порталов Sofascore и Whoscored. Несмотря на все это Андрей вряд ли сможет рассчитывать на место в основе Реала, которое закреплено за травмированным Тибо Куртуа. Жена Лунина, Анастасия, уже заявила, что вратарь может покинуть Мадрид, если найдется клуб, готовый предоставлять регулярное игровое время. Обо всем этом подробнее смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".

Лунин помог Реалу досрочно пробиться в плей-офф Лиги чемпионов – украинец взял пенальти от Браги