Таловєров допоміг ЛАСКу подвоїти перевагу над Уніон Сент-Жиллуаз наприкінці першого тайму.

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Після розіграшу кутового українець вистрибнув вище за всіх у штрафному, відправивши м'яч під поперечку воріт. Цей гол став першим для Максима у складі австрійського клубу – Таловєров грає за ЛАСК на правах оренди з лютого 2023 року.

Додамо, що вчора, 8 листопада, захисник отримав дебютний виклик до збірної України. "Синьо-жовті" у листопаді зіграють товариську гру з Лехією (16-го числа) та проти Італії за путівку на Євро-2024.

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