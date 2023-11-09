Гравець збірної України відзначився дебютним голом за європейський клуб – відео взяття воріт
Захисник ЛАСКа Максим Таловєров забив гол у матчі 4-го туру групового етапу Ліги Європи проти бельгійського Уніон Сент-Жиллуаза.
Таловєров допоміг ЛАСКу подвоїти перевагу над Уніон Сент-Жиллуаз наприкінці першого тайму.
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Після розіграшу кутового українець вистрибнув вище за всіх у штрафному, відправивши м'яч під поперечку воріт. Цей гол став першим для Максима у складі австрійського клубу – Таловєров грає за ЛАСК на правах оренди з лютого 2023 року.
Додамо, що вчора, 8 листопада, захисник отримав дебютний виклик до збірної України. "Синьо-жовті" у листопаді зіграють товариську гру з Лехією (16-го числа) та проти Італії за путівку на Євро-2024.
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