Качараба перестав потрапляти в плани наставника Славії Їндржиха Трпішовскі та вже має інтерес з боку кількох клубів, повідомляє Legioners.ua.

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Зазначається, що в послугах українського центрбека зацікавлені команди з чемпіонату Катару, турецької Суперліги, клуб із Кіпру та Маккабі Тель-Авів. Також не виключається повернення Тараса до УПЛ, щоправда, назва клубу не розкривається.

Додамо, що Качараба виступає за Славію з січня 2021 року, перебравшись спочатку в оренду зі Слована Ліберец, а через рік став повноцінним гравцем клубу з Праги. Загалом, Тарас провів за Славію 76 матчів, у яких відзначився 2 голами.

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