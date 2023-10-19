Полузащитник Ньюкасла Сандро Тонали явился на допрос к прокурору FIGC с медицинской справкой о зависимости от азартных игр, информирует La Gazzetta dello Sport. Сообщается, что Тонали борется с зависимостью уже продолжительное время. Не исключено, что до перехода в стан "россонери" футболист делал ставки на матчи Брешии, за которую выступал с 2017 по 2021-й год.

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Согласно источнику, Тонали не подозревают в договорных матчах, поскольку он всегда ставил только на победу бывших клубов. Помимо этого у него нет долгов перед букмекерами и кредиторами, как у Николо Фаджиоли.

Ранее полузащитник сборной Италии признался, что ставил на матчи Милана, в которых не играл. Игроку угрожает длительная дисквалификация.

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