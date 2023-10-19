Півзахисник Ньюкасла Сандро Тоналі з'явився на допит до прокурора FIGC із медичною довідкою про залежність від азартних ігор, інформує La Gazzetta dello Sport. Повідомляється, що Тоналі бореться із залежністю вже тривалий час. Не виключено, що до переходу в стан "россонері" футболіст робив ставки на матчі Брешії, за яку виступав із 2017 по 2021-й рік.

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Згідно з джерелом, Тоналі не підозрюють у договірних матчах, оскільки він завжди ставив тільки на перемогу колишніх клубів. Крім цього, у нього немає боргів перед букмекерами і кредиторами, як у Ніколо Фаджіолі.

Раніше півзахисник збірної Італії зізнався, що ставив на матчі Мілана, в яких не грав. Гравцеві загрожує тривала дискваліфікація.

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