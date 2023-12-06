Нападающий Гранады Брайан Сарагоса перейдёт в Баварию, но останется в своей команде в аренде до конца сезона.

В понедельник журналист El Chiringuito TV Маркос Бенито сообщил о том, что вратарь Реала Андрей Лунин "тайно" продлил контракт со своим клубом до лета 2025 года, о чём клуб решил не уведомлять публично. Во вторник Бенито сообщил очередную сенсационную новость: по его словам, Бавария согласовала трансфер форварда Гранады Брайана Сарагосы за 15 млн евро.

Лунин тайно продлил контракт с Реалом – сенсация от инсайдера

Сарагоса является лучшим дриблёром чемпионата Испании, на его счету 5 мячей в 14 матчах в составе одной из худших команд чемпионата. Гранада находится в зоне вылета, занимая предпоследнюю строчку турнирной таблицы Ла Лиги.

Сообщается, что мюнхенский клуб выкупит зимой Сарагосу, и подпишет с игроком четырёхлетний контракт. При этом форвард останется в Гранаде до конца сезона – уже на правах аренды.