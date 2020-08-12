Игрок сборной Хорватии умер в юном возрасте, попав под поезд

Игрок молодежной сборной Хорватии Лука Лучич ушел из жизни в возрасте 16 лет.

Смерть застала молодого хорвата в Германии. По данным местной полиции, Лучич пытался перейти дорогу на переезде, однако не заметил поезд, шедший с другой стороны, сообщает RadioSarajevo.

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Машинист попытался остановить поезд и давал звуковые предупреждения, но этого оказалось недостаточно, чтобы избежать столкновения. Футболиста пытались спасти в больнице, однако от многочисленных травм тот погиб.

Хорватская футбольная асоция также подтвердила смерть своего соотечественника.

Добавим, что юный Лука Лучич выступал за немецкую команду Штутгартер Кикерс и провел несколько матчей за молодежную команду Хорватии.

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