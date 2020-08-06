Украинский футболист умер в возрасте 22 года

Дмитрий Левчук умер от тяжелой болезни, сообщает официальный сайт Горняка.

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Больше месяца назад у него диагностировали тяжелое заболевание. Он несколько недель был в реанимации, а затем впал в кому. 22-летний игрок перенес немало операций, однако спасти парня, к сожалению, не удалось. Дмитрий скончался 5 августа.

Дмитрий Левчук является воспитанником футбольной школы "Кривбасс-84" ДЮСШ №1. Он успел поиграть за Кривбасс, Горняк и еще несколько любительских футзальных команд города.

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