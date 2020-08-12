Гравець збірної Хорватії помер у юному віці, потрапивши під потяг

Гравець молодіжної збірної Хорватії Лука Лучіч пішов з життя у віці 16 років.

Смерть застала молодого хорвата в Німеччині. За даними тамтешньої поліції, Лучіч намагався перейти залізничну колію на переїзді, проте не помітив потяг, що йшов з іншого боку, повідомляє RadioSarajevo.

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Машиніст спробував зупинити потяг і давав звукові попередження, але цього виявилося недостатньо, щоб уникнути зіткнення. Футболіста намагались врятувати в лікарні, проте від численних травм той загинув.

Хорватська футбольна асоція також підтвердила смерть свого співвітчизника.

Додамо, що юний Лука Лучіч виступав за німецьку команду Штутгартер Кікерс та провів кілька матчів за молодіжну команду Хорватії.

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