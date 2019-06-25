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Игрок сборной Чили лихим приемом обезвредил "петуха", который пытался сорвать матч Копа Америка

14:20 60 Читати українською
Игрок сборной Чили лихим приемом обезвредил "петуха", который пытался сорвать матч Копа Америка
Гонсало Хара – мастер по задержанию петухов / Фото AP

Незабываемую блондинку-стрикера с финала Лиги чемпионов пытался превзойти любитель на Копа Америка, но что-то пошло не так.

 

Несмотря на невысокую результативность матча Чили – Уругвай (0:1), матч был богатым на яркие события.

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На 73-й минуте поединка на поле выбежал болельщик номинальных гостей и одел маску петуха. Трудно сказать, что символизировал этот перфоманс, но он точно не понравился игроку сборной Чили Гонсало Харе. Защитник спокойно подножкой завалил "петуха" на газон, где его уже задержала охрана стадиона.

Интересно, что игроки сборной Уругвая после эпизода начали требовать удаления для Хари, но арбитр был непреклонен.

Стоит отметить, что оба соперника пробились в 1/4 финала Копа Америка.

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