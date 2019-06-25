Суарес апеллировал к арбитру за игру рукой голкипера Чили – конфуз дня

Нападающему Барселоны и сборной Уругвая Луис Суарес не будет лишним перечитать футбольные правила.

Уругвай минимально одолел Чили (1:0) в рамках третьего тура Копа Америка.

Зрителям на трибунах не приходилось скучать. Чего только стоит эпизод с участием форварда победителей Луиса Суареса.

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Во время одной из атак нападающий Барселоны ворвался в штрафную соперника и пытался прострелить, но надежно сыграл голкипер Чили, переведя рукой мяч на угловой. Кажется, что обычный момент, но не для Суареса. Уругваец начал апеллировать к арбитру за игру рукой вратаря, забыв, что голкиперам разрешается пользоваться этими конечностями.

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