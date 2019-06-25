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Гравець збірної Чилі хвацьким прийомом знешкодив "півня", який намагався зірвати матч Копа Амеріка

14:20 347 Читать на русском
Гравець збірної Чилі хвацьким прийомом знешкодив "півня", який намагався зірвати матч Копа Амеріка
Гонсало Хара – майсер по затриманню півнів / Фото AP

Незабутню білявку-стрікера з фіналу Ліги чемпіонів намагався перевершити аматор на Копа Амеріка, але щось пішло не так.

 

Незважаючи на невисоку результативність матчу Чилі – Уругвай (0:1), матч був багатим на яскраві події.

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На 73-й хвилині поєдинку на поле вибіг вболівальник номінальних гостей та одягнув маску півня. Важко сказати, що символізував цей перфоманс, але він точно не сподобався гравцю збірної Чилі Гонсало Харі. Захисник спокійно підніжкою завалив "півня" на газон, де його вже затримала охорона стадіону.

Цікаво, що гравці збірної Уругваю після епізоду почали вимагати вилучення для Харі, але арбітр був незворушним.

Варто відзначити, що обидва суперники пробились в 1/4 фіналу Копа Амеріка.

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Світ Копа Амеріка Копа Амеріка-2019 Відеоновини Уругвай Уругвай футбольні курйози Чилі - Уругвай
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