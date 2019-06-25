Гравець збірної Чилі хвацьким прийомом знешкодив "півня", який намагався зірвати матч Копа Амеріка

Незабутню білявку-стрікера з фіналу Ліги чемпіонів намагався перевершити аматор на Копа Амеріка, але щось пішло не так.

Незважаючи на невисоку результативність матчу Чилі – Уругвай (0:1), матч був багатим на яскраві події.

Суарес апелював до арбітра за гру рукою голкіпера Чилі – конфуз дня

На 73-й хвилині поєдинку на поле вибіг вболівальник номінальних гостей та одягнув маску півня. Важко сказати, що символізував цей перфоманс, але він точно не сподобався гравцю збірної Чилі Гонсало Харі. Захисник спокійно підніжкою завалив "півня" на газон, де його вже затримала охорона стадіону.

Цікаво, що гравці збірної Уругваю після епізоду почали вимагати вилучення для Харі, але арбітр був незворушним.

Варто відзначити, що обидва суперники пробились в 1/4 фіналу Копа Амеріка.