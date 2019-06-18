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Игрок сборной Австрии U-21 Вольф получил ужасный перелом ноги в матче с Сербией – жуткий кадр

07:30 115 Читати українською
Игрок сборной Австрии U-21 Вольф получил ужасный перелом ноги в матче с Сербией – жуткий кадр
Ханнес Вольф / ФК Ред Булл Зальцбург

В матче Евро-2019 U-21 форвард сборной Австрии Ханнес Вольф получил тяжелую травму в матче против Сербии.

Ханнес Вольф отличился голом в матче 1 тура группового этапа Евро-2019 U-21 против Сербии (2:0). Но взятие ворот стало главным моментом поединка.

Евро-2019 U-21: Германия уверенно победила Данию с Дуэлундом, Австрия разобралась с Сербией

Во втором тайме новичок РБ Лейпциг получил жуткий перелом ноги. Срок восстановления неизвестен, но наверняка будет длительный.

В другом матче этой группы действующий чемпион Европы в этой возрастной категории Германия уверенно победила Данию с Миккелом Дуэлундом.

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