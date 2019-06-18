Евро-2019 U-21: Германия уверенно победила Данию с Дуэлундом, Австрия разобралась с Сербией

В 1 туре группового этапа Евро-2019 U-21 сборная Германии обыграла Данию с Миккелом Дуэлундом, сербы не смогли одолеть австрийцев.

Евро-2019 U-21. Групповой этап, 1 тур

Сербия U-21 – Австрия U-21 – 0:2

Голы: Вольф, 37, Хорват, 78

Удаление: Йованович, 75 (Сербия)

Германия U-21 – Дания U-21 – 3:1

Голы: Рихтер, 28 52, Вальдшмидт, 65 – Сков, 73 (пен.)

Себальос забил роскошный гол в ворота сборной Италии на Евро-2019 U-21

Сборные Германии и Дании встретились в рамках 1 тура группового этапа Евро-2019 U-21. Хавбек Динамо Миккел Дуэлунд вышел на замену во втором тайме, но не помог переломить ход игры, и действующий чемпион Европы в этой возрастной категории благодаря дублю Рихтера и голу Вальдшмидта одержал уверенную победу.

Австрия, в свою очередь, благодаря голам Ханнеса Вольфа и Саши Хорвата разобралась с Сербией.