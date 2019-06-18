Гравець збірної Австрії U-21 Вольф отримав жахливий перелом ноги у матчі з Сербією – моторошний кадр

У матчі Євро-2019 U-21 форвард збірної Австрії Ханнес Вольф зазнав важкої травми в матчі проти Сербії.

Ханнес Вольф відзначився голом у матчі 1 туру групового етапу Євро-2019 U-21 проти Сербії (2:0). Але не взяття воріт стало головним моментом поєдинку.

Євро-2019 U-21: Німеччина впевнено перемогла Данію з Дуелундом, Австрія розібралась із Сербією

У другому таймі новачок РБ Лейпциг отримав моторошний перелом ноги. Термін відновлення невідомий, але напевно буде довготривалий.

В іншому матчі цієї групи діючий чемпіон Європи у цій віковій категорії Німеччина впевнено перемогла Данію з Міккелом Дуелундом.

That is a horrific leg break. Reminds me of when Henrik Larsson broke his when playing for Celtic.



Hopefully that young lad will also come back stronger, looked a great player too. #SRBAUT pic.twitter.com/BfO1sU28SD — ???? ??????? (@johnboybeattie) 17 июня 2019 г.