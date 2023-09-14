В число претендентов на награду от ФИФА The Best включены в основном победители и финалисты еврокубков.

В список номинантов премии The Best лучшему вратарю 2023 года попали Яссин Буну (Аль-Хиляль), Тибо Куртуа (Реал), Эдерсон (Манчестер Сити), Андре Онана (Манчестер Юнайтед) и Марк-Андре тер Штеген (Барселона).

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Буну в сезоне 2022/23 выиграл с Севильей Лигу Европы, Куртуа дошёл до полуфинала Лиги чемпионов и выиграл Кубок Испании в составе Реала, а Онана завоевал с Интером Кубок Италии и дошел до финала Лиги чемпионов. Тер Штеген выиграл в составе Барселоны Ла Лигу, а Эдерсон оформил требл в составе Манчестер Сити.

Прошедшим летом двое из пятёрки этих голкиперов сменили клубы: Буну отправился в саудовский Аль-Хиляль, а Онана перешел из Интера в МЮ.