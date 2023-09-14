Про арешт трьох гравців Реала повідомив El Confidencial. 6 вересня мати неповнолітньої дівчинки повідомила, що гравець Реала записав із її донькою сексуальне відео і поділився ним зі своїми партнерами по команді. Події могли статися в канарському муніципалітеті Моган.

ФІФА назвала 5 найкращих воротарів 2023 року – один із них грає в Саудівській Аравії

Причетних до цього інциденту заарештували сьогодні вранці та доставили в поліцейські відділки для розслідування. Злочин, у якому їх звинувачують, полягає в розголошенні секретів сексуального характеру. Слідчі конфіскували їхні мобільні телефони на перевірку.

Повідомляється, що в інциденті задіяні гравці молодіжної команди "бланкос". Зокрема, головний обвинувачений є гравцем третьої команди мадридського клубу. Однак джерело не виключає причетність до цієї справи гравців першої команди Реала.

Німецька сенсація кине виклик Наполі та королям Європи: Ліга чемпіонів, представлення групи С