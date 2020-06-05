Игрок Реала может повторить приключения Роналдиньо в Парагвае – футболисту грозит тюрьма

Нападающий Реала Серхио Диас рискует оказаться за решеткой из-за нарушения карантина.

Полиция Парагвая нашла Диаса дома у одноклубника Себастьяна Феррейры несмотря на запрет собираться большими компаниями, сообщает Goal.

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Отмечается, что Диас вместе с несколькими партнерами по команде был замечен за игрой в волейбол, из-за чего соседи обратились в правоохранительные органы. Добавим, что Серхио выступает за местный Серро Портено на правах аренды, а права на форварда принадлежат мадридскому Реалу.

Напомним, ранее в парагвайскую тюрьму попал легендарный Роналдинью. 9 апреля экс-звезду Барселоны и его брата Роберто освободили из парагвайской тюрьмы под залог в размере 1,6 млн долларов – они были арестованы за попытку пересечь государственную границу Парагвая, используя поддельные паспорта.

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