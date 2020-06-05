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Гравець Реала може повторити пригоди Роналдінью в Парагваї – футболісту загрожує в'язниця

00:33 139 Читать на русском
Гравець Реала може повторити пригоди Роналдінью в Парагваї – футболісту загрожує в'язниця
Серхіо Діас / Marca

Нападник Реала Серхіо Діас ризикує опинитись за ґратами через порушення карантину.

Поліція Парагваю знайшла Діаса в одноклубника Себастьяна Феррейри попри заборону збиратись у великі компанії, повідомляє Goal.

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Зазначається, що Діас разом з кількома партнерами по команді був помічений у грі в волейбол, через що сусіди звернулись до правоохоронних органів. Додамо, що Серхіо виступає за місцевий Серро Портено на правах оренди, а права на форварда належать мадридському Реалу.

Нагадаємо, раніше до парагвайської в'язниці потрапив легендарний Роналдінью. 9 квітня екс-зірку Барселони і його брата Роберто звільнили з парагвайської в'язниці під заставу в розмірі 1,6 млн доларів – вони були арештовані за спробу перетнути державний кордон Парагваю, використовуючи підроблені паспорти.

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Теги
Світ Роналдінью Роналдінью Реал Мадрид Реал Мадрид Серхіо Діас Серхіо Діас коронавірус
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