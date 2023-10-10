Южнокорейский полузащитник ПСЖ Кан Ин Ли сократил срок своей обязательной военной службы с 18 месяцев до всего трех недель.

В Южной Корее 18-месячная военная служба для мужчин в возрасте от 18 до 28 лет обязательна. Добиться исключения могут лишь спортсмены - для этого им нужно одержать победу в Азиатских играх. Это именно то, что сделал Кан Ин Ли в составе Южной Кореи, которая в финале турнира обыграла Японию (2:1).

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После победы ПСЖ над дортмундской Боруссией в первом туре группового этапа Лиги чемпионов руководство парижского клуба позволило корейцу отправиться в расположение корейской сборной, несмотря на то, что соревнование не было подстроено под календарь ФИФА. Об этом информирует Le Parisien.

Тем самым Ли сократил срок обязательной военной службы до трёх недель. В 2018 году такой же лазейкой воспользовался форвард Тоттенхэма Хын Мин Сон.

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