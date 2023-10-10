Південнокорейський півзахисник ПСЖ Кан Ін Лі скоротив термін своєї обов'язкової військової служби з 18 місяців до всього трьох тижнів.

У Південній Кореї 18-місячна військова служба для чоловіків у віці від 18 до 28 років обов'язкова. Домогтися винятку можуть лише спортсмени – для цього їм потрібно здобути перемогу в Азійських іграх. Це саме те, що зробив Кан Ін Лі у складі Південної Кореї, яка у фіналі турніру обіграла Японію (2:1).

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Після перемоги ПСЖ над дортмундською Борусією в першому турі групового етапу Ліги чемпіонів керівництво паризького клубу дозволило корейцю вирушити в розташування збірної, незважаючи на те, що змагання не було підлаштовано під календар ФІФА. Про це інформує Le Parisien.

Тим самим Лі скоротив термін обов'язкової військової служби до трьох тижнів. У 2018 році такою ж лазівкою скористався форвард Тоттенхема Хин Мін Сон.

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