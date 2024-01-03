Защитника Ниццы Юсефа Атала до сих пор преследуют проблемы из-за его публикации в соцсетях.

Алжирский латераль ретвитнул в своих соцсетях видео с призывом уничтожать евреев. Юсеф Атал заявил, что не досмотрел видео до конца и думал, что там говорится о мире. Впрочем, прокуратуру Франции это не растрогало и дело против игрока возбудили.

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Как сообщает RMC Sport, суд признал Атала виновным за "провокацию ненависти на религиозной почве". Его приговорили к 8 месяцам заключения условно. А также игрок Ниццы должен заплатить штраф в размере 45 тысяч евро. Публикация приговора в полном объеме должна появиться в изданиях Nice Matin и Le Monde за счет осужденного.

Напомним, Юсефа Атала также отстраняли от соревнований на семь матчей.

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