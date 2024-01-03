Греческий клуб официально сообщил о трансфере португальского вингера. Впрочем, пресс-служба Олимпиакоса не огласила условия контракта.

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Как информирует L'Équipe, Желсон Мартинш подписал соглашение на два с половиной года. Монако получит за трансфер игрока три миллиона евро. В свое время монегаски заплатили Атлетико за португальца 30 млн евро.

Напомним, что Мартинш выступал за Монако с 2019 года. Желсон сыграл за клуб из Княжества в 129 матчах, в которых забил 16 голов и оформил 14 ассистов.

Португалец в 2020 году попал в скандал, когда грубо оттолкнул арбитра. За этот инцидент его дисквалифицировали на шесть месяцев. После своего возвращения на поле, Мартинш не смог обеспечить себе место в стартовом составе монегасков.

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