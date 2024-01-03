Алжирський латераль ретвітнув у своїх соцмережах відео з закликом знищувати євреїв. Юсеф Атал заявив, що не додивився відео до кінця і думав, що там говориться про мир. Утім, прокуратуру Франції це не розчулило, і справу проти гравця порушили.

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Як повідомляє RMC Sport, суд визнав Атала винним за "провокацію ненависті на релігійному ґрунті". Його засудили до 8 місяців ув'язнення умовно. А також гравець Ніцци має сплатити штраф у розмірі 45 тисяч євро. Публікація вироку в повному обсязі має з'явитися у виданнях Nice Matin і Le Monde за кошти засудженого.

Нагадаємо, Юсефа Атала також відстороняли від змагань на сім матчів.

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