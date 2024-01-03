Гравець Ніцци дізнався вирок суду за заклик знищувати євреїв
Захисника Ніцци Юсефа Атала досі переслідують проблеми через його публікацію в соцмережах.
Алжирський латераль ретвітнув у своїх соцмережах відео з закликом знищувати євреїв. Юсеф Атал заявив, що не додивився відео до кінця і думав, що там говориться про мир. Утім, прокуратуру Франції це не розчулило, і справу проти гравця порушили.
Монако відпустив скандальну зірку в європейський клуб за смішні гроші
Як повідомляє RMC Sport, суд визнав Атала винним за "провокацію ненависті на релігійному ґрунті". Його засудили до 8 місяців ув'язнення умовно. А також гравець Ніцци має сплатити штраф у розмірі 45 тисяч євро. Публікація вироку в повному обсязі має з'явитися у виданнях Nice Matin і Le Monde за кошти засудженого.
Нагадаємо, Юсефа Атала також відстороняли від змагань на сім матчів.
Ліон у найкрутішому піке за 73 роки свого існування – скандальні причини і несподіваний рятівник