"Игрок не может просто отрубить себе руки": Пиоли пожаловался на неоднозначный пенальти в матче против Ювентуса

Главный тренер Милана Стефано Пиоли прокомментировал результат первого матча полуфинала Кубка Италии против Ювентуса (1:1).

"Я сказал своим ребятам, что они могут уходить с поля без всякого сожаления. Я могу заверить, что они не будут жалеть. Я очень горжусь их выступлением, как и болельщики Милана. Мы хотели победить, у нас были сильные позиции для этого, но это только первая игра, и мы постараемся сделать все еще лучше во второй.

Милан – Ювентус – 1:1 – видео голов и обзор матча

Пенальти? Я разозлился в первую очередь потому, что раньше был фол против Ибрагимовича. Кроме того, я помню, что в начале сезона судьи показывали кадры похожего момента в матче Кальяри – Брешия и говорили, что пенальти был ошибкой, ведь игрок не видел мяча.

Поэтому я не вижу, в чем отличие этой ситуации, потому что Калабрия также его не видел. Игрок Кальяри в такой ситуации прыгнул и не может просто отрубить себе руки, вы должны использовать свои руки при прыжках. У него не было времени, чтобы прижать руки на место", – приводит слова Пиоли Rai Sport.

Напомним, 4 марта Милан поедет в гости на Ювентус Стэдиум и попытается вырвать путевку в финал Кубка Италии.

Ювентус спас ничью с Миланом в полуфинале Кубка: звёзды оправдывают статус, реабилитация Пиоли и кризис туринцев