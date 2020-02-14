toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МИЛАН - ЮВЕНТУС ДИНАМО КИЕВ КАРПАТЫ

"Игрок не может просто отрубить себе руки": Пиоли пожаловался на неоднозначный пенальти в матче против Ювентуса

09:30 121 Читати українською
"Игрок не может просто отрубить себе руки": Пиоли пожаловался на неоднозначный пенальти в матче против Ювентуса
Стефано Пиоли / Getty Images

Главный тренер Милана Стефано Пиоли прокомментировал результат первого матча полуфинала Кубка Италии против Ювентуса (1:1).

62’ Анте Ребич
72’ Тео Эрнандес
 
Криштиану Роналду 90+1’
62’ Анте Ребич
72’ Тео Эрнандес
90+1’ Криштиану Роналду

"Я сказал своим ребятам, что они могут уходить с поля без всякого сожаления. Я могу заверить, что они не будут жалеть. Я очень горжусь их выступлением, как и болельщики Милана. Мы хотели победить, у нас были сильные позиции для этого, но это только первая игра, и мы постараемся сделать все еще лучше во второй.

Милан – Ювентус – 1:1 – видео голов и обзор матча

Пенальти? Я разозлился в первую очередь потому, что раньше был фол против Ибрагимовича. Кроме того, я помню, что в начале сезона судьи показывали кадры похожего момента в матче Кальяри – Брешия и говорили, что пенальти был ошибкой, ведь игрок не видел мяча.

Поэтому я не вижу, в чем отличие этой ситуации, потому что Калабрия также его не видел. Игрок Кальяри в такой ситуации прыгнул и не может просто отрубить себе руки, вы должны использовать свои руки при прыжках. У него не было времени, чтобы прижать руки на место", – приводит слова Пиоли Rai Sport.

Напомним, 4 марта Милан поедет в гости на Ювентус Стэдиум и попытается вырвать путевку в финал Кубка Италии.

Ювентус спас ничью с Миланом в полуфинале Кубка: звёзды оправдывают статус, реабилитация Пиоли и кризис туринцев

blog_ava
"Украина снова тебя обыграла": Ярмоленко поиздевался над новичком Вест Хэма
09:17
317
Теги
Италия Кубок Италии Кубок Италии 2018/19 Милан - Ювентус Милан Милан Стефано Пиоли Стефано Пиоли
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
34
мин
Боруссия Дортмунд
21:30
Айнтрахт Франкфурт
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук