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"Гравець не може просто відрубати собі руки": Піолі поскаржився на неоднозначний пенальті в матчі проти Ювентуса

14 лютого 09:30 836 Читать на русском
"Гравець не може просто відрубати собі руки": Піолі поскаржився на неоднозначний пенальті в матчі проти Ювентуса
Стефано Піолі / Getty Images

Головний тренер Мілана Стефано Піолі прокоментував результат першого матчу півфіналу Кубка Італії проти Ювентуса (1:1).

62’ Анте Ребіч
72’ Тео Ернандес
 
Кріштіану Роналду 90+1’
62’ Анте Ребіч
72’ Тео Ернандес
90+1’ Кріштіану Роналду

"Я сказав своїм хлопцям, що вони можуть йти з поля без жодного жалю. Я можу запевнити, що вони не будуть шкодувати. Я дуже пишаюся їхнім виступом, як і вболівальники Мілана. Ми хотіли здобути перемогу, ми мали сильні позиції для цього, але це тільки перша гра, і ми постараємося зробити все ще краще в другій.

Мілан – Ювентус – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Пенальті? Я розлютився в першу чергу тому, що раніше був фол проти Ібрагімовіча. Крім того, я пам'ятаю, що на початку сезону судді показували кадри схожого моменту в матчі Кальярі – Брешія і говорили, що пенальті був помилкою, адже гравець не бачив м'яча.

Тому я не бачу, у чому відмінність цій ситуації, тому що Калабрія також його не бачив. Гравець Кальярі в такій ситуації стрибнув і не може просто відрубати собі руки, ви повинні використовувати свої руки при стрибках. У нього не було часу, щоб притиснути руки на місце", – наводить слова Піолі Rai Sport.

Нагадаємо, 4 березня Мілан поїде в гості на Ювентус Стедіум і спробує вирвати путівку до фіналу Кубка Італії.

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Італія Стефано Піолі Стефано Піолі Мілан Мілан Кубок Італії Кубок Італії 2019/20 Мілан - Ювентус
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