Игрок Миная преодолел коронавирус – он подхватил COVID-19 первым среди украинских футболистов

Спортивный директор Миная Михаил Кополовец рассказал о самочувствии Игоря Вагина, который ранее сдал положительный тест на коронавирус.

Напомним, полузащитник Миная Игорь Вагин стал первым украинским футболистом, который заболел COVID-19. Положительный тест он сдал еще в начале мая. В сезоне 2019/20 хавбек провел 19 поединков за закарпатскую команду во всех турнирах.

"Игорь уже здоров. Он тренируется с командой. Ему сделали повторный тест через четыре дня после изоляции и у него все нормально", – рассказал Кополовец Meta-ratings.

К слову, Минай занимает 3 место в Первой лиге после 19 туров. Также закарпатская команда сыграет с Динамо в полуфинале Кубка Украины.

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