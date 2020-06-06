Гравець Миная подолав коронавірус – він підхопив COVID-19 першим серед українських футболістів

Спортивний директор Миная Михайло Кополовець розповів про самопочуття Ігоря Вагіна, який раніше здав позитивний тест на коронавірус.

Нагадаємо, півзахисник Миная Ігор Вагін став першим українським футболістом, який захворів COVID-19. Позитивний тест він здав ще на початку травня. В сезоні 2019/20 хавбек провів 19 поєдинків за закарпатську команду в усіх турнірах.

"Ігор вже здоровий. Він тренується з командою. Йому зробили повторний тест через чотири дні після ізоляції і у нього все нормально", – розповів Кополовець Meta-ratings.

До слова, Минай посідає 3 місце в Першій лізі після 19 турів. Також закарпатська команда зіграє з Динамо у півфіналі Кубка України.

"Якщо пройдемо Динамо – поголю голову": кіпера Миная тренували Берті Фогтс і Просінечкі, Аїлтон дражнив джипом