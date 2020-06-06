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Гравець Миная подолав коронавірус – він підхопив COVID-19 першим серед українських футболістів

17:12 5 Читать на русском
Гравець Миная подолав коронавірус – він підхопив COVID-19 першим серед українських футболістів
Ігор Вагін / ФК Минай

Спортивний директор Миная Михайло Кополовець розповів про самопочуття Ігоря Вагіна, який раніше здав позитивний тест на коронавірус.

Нагадаємо, півзахисник Миная Ігор Вагін став першим українським футболістом, який захворів COVID-19. Позитивний тест він здав ще на початку травня. В сезоні 2019/20 хавбек провів 19 поєдинків за закарпатську команду в усіх турнірах.

"Ігор вже здоровий. Він тренується з командою. Йому зробили повторний тест через чотири дні після ізоляції і у нього все нормально", – розповів Кополовець Meta-ratings.

До слова, Минай посідає 3 місце в Першій лізі після 19 турів. Також закарпатська команда зіграє з Динамо у півфіналі Кубка України.

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