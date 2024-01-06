Хавбек Манчестер Юнайтед Ганнібал Межбрі готовий до зміни клубу цієї зими.

Межбрі має намір приєднатись до Севільї з Манчестер Юнайтед, повідомляє Фабріціо Романо. Трансфер відбудеться на правах оренди.

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До тунісця також проявляли інтерес Фрайбург та Ліон, але андалусійці ще з літа вели переговори. Наразі сторонам залишилось узгодити умови переходу (можливий викуп та сума, за яку можна підписати гравця на повноцінній основі).

У поточному сезоні Межбрі зіграв у 9 матчах за основну команду Манчестер Юнайтед, відзначився 1 голом в АПЛ.

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